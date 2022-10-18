В Томск приедет передвижной театр кукол «Подорожник»

18 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В конце октября центр иммерсивного искусства «Особняк» примет гастроли передвижного театра кукол из Абакана «Подорожник», сообщают организаторы.

Автор проекта, режиссер и актер Павел Шнягин представит томичам теневой спектакль «Дети?!». Постановка рассказывает историю о волшебном мире, в котором ребята живут ещё до появления на свет.

«Мамы и папы очень ждут, своих малышей, но всему своё время. В этом мире всё, как во взрослой жизни. Дружба, ссоры, любовь. И вот однажды мальчик очень понравился девочке, а девочка мальчику. Они дружили до момента появления на свет, но родились очень далеко друг от друга. Смогут ли они встретиться в земной жизни? Что должно произойти? Кто способен им в этом помочь? Это вы и узнаете в весёлой и умной истории про детскую дружбу», — рассказывают про спектакль организаторы.

Показы постановки пройдут с 30 октября по 4 ноября по адресу: ул. Белинского, 19. Стоимость билетов — 500 рублей. Купить их, а также ознакомиться с расписанием сеансов можно по ссылке.

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