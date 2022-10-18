Завтра жители части домов в Кировском районе Томска останутся без воды

Завтра, 19 октября, в части домов Кировского района Томска ожидается отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

ул. 19 Гвардейской Дивизии, 7;

проезд Вершинина, 7, 7 стр.1, 8, 10, 10/2;

ул. Красноармейская, 135, 135/3, 141, 141/1, 141/3, 143а, 147, 149, 149/2, 151, 151/1;

ул. Нахимова, 13/1, 15, 15, 15, 15/4;

ул. Федора Лыткина, 3, 3/1, 3/2, 3а, 4, 6, 6/2, 8, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16, 16/1, 18.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».