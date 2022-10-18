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Завтра жители части домов в Кировском районе Томска останутся без воды

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Завтра, 19 октября, в части домов Кировского района Томска ожидается отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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