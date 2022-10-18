Старейшая томская метал-группа Savan отметит 30-летие праздничным концертом

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2022 // Фото: vk.com/event45294469

В субботу, 22 октября, в томском рок-баре «Варяг» состоится концерт, приуроченный к 30-летию группы Savan.

Как сообщают организаторы в группе «ВКонтакте», на мероприятии юбиляров поддержат коллективы Nameless (siberian black metal), Infected flesh (death metal), а также «Клюква и кальмары» (disco metal).

Помимо выступлений указанных коллективов посетителей концерта ждут «интересные сюрпризы и «фиты».

В преддверии юбилея группа Savan также выпустила новый EP «Время». Его выпустил лейбл DARK EAST PRODUCTIONS.

Концерт пройдет в рок-баре «Варяг» по адресу пр. Ленина, 104. Цена билета — 350 рублей.

Группа Savan, играющая melodic death-doom metal была основана 6 сентября 1992 года. Именно тогда её участники придумали им будущего коллектива — «Саван» (которое писалось на русском до 2004 года), вдохновившись названием книги «Саван для прокурора». На тот момент группа выступала в виде квартета: Юрий Крыгин- вокал, Валерий Крыгин- барабаны, Денис «Бэн» Андреев — гитара, Вячеслав «Сява» Пелихов- бас. Чуть позже, в ноябре 1992 года, к группе присоединился барабанщик Дмитрий Карелин (Infected flesh), а Валерий перешёл на должность ещё одного гитариста.

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