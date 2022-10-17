Пароход с пассажирами заглох на Оби в Томской области, их вывезут вертолетом
Пассажирский пароход «Восход» сломался на реке Обь в Томской области в 20 км от села Новоникольское, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на телеграм-канале администрация Александровского района.
«Сегодня «Восход» вышел в свой завершающий навигацию нынешнего года рейс из Каргаска до Колтогорска с заходом во все населенные пункты района. Не доходя 20 км до Новоникольского произошла поломка судна. На помощь пассажирскому теплоходу вышел мощный речной траулер ООО «Речное пароходство», — говорится в сообщении.
На борту неисправного судна 20 пассажиров, детей среди них нет.
Судно отбуксируют до Новоникольского, где высадят всех пассажиров. Их заберет вертолет компании «Ельцовка» и доставит до мест следования.
Отмечается, что в Стрежевом, куда планируется доставить 16 человек, пока погода нелетная.
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