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Названы самые популярные в Томской области имена новорожденных

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В этом году томичи чаще всего называли своих новорожденных детей Софьями и Артемами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, самыми популярными именами названы 176 мальчиков и 192 девочки. В первую пятерку вошли Ева (139), Анна (113), Алиса (112), Варвара (105), Михаил (159), Александр (135), Роман и Тимофей (по 110), Матвей (107).

Среди редких женских имен, которые зарегистрировали ЗАГСы за девять месяцев 2022-го — Урана, Пелагея, Дания, Урана, Ясна, Асель, Изабелла. У мальчиков такими именами стали Марлен, Евсей, Остап, Ризван, Феликс.

Всего за девять месяцев 2022-го года в Томске и области родилось 6714 детей, из которых одна тройня и 87 пар двойняшек. Всего — 3324 мальчика и 3353 девочки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в январе — сентябре первенцами в семьях жителей региона стали 2544 ребенка, более 1000 родителей стали многодетными, родив третьего. В 392-х семьях родился четвертый ребенок, пятый — в 133-х, шестой — в 62-х, седьмой — в 23-х, восьмой — в 9-ти. Еще двое детей стали девятыми, а трое — десятыми. В одной из томских семей родился 11-й ребенок, а в Молчановском районе — 12-й.

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