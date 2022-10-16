Менее 70 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 67 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 116 человек. 7 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 154638 случаев заболевания коронавирусом. 152208 заболевших выздоровели. 910 скончались.



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