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Менее 70 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 67 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 116 человек. 7 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 154638 случаев заболевания коронавирусом. 152208 заболевших выздоровели. 910 скончались.

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