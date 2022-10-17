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Томичи могут зарегистрировать бизнес за один визит в банк

Томские новости, банк завести ип оформить бизнес в Томской области Томичи могут зарегистрировать бизнес за один визит в банк

Томичи могут открыть свое дело за один визит без посещения налоговой в 42 офисах Сбера на территории Томской области.

Как уточняют в пресс-службе банка, здесь оказываются услуги по упрощённой регистрации бизнеса и последующего дистанционного открытия счета для ООО с одним учредителем и ИП. Кроме того, томичи могут открыть счета индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, а также подключить дополнительные услуги: SMS-информирования об операциях по счету и бизнес-карте, выпуск бизнес-карты, торговый эквайринг, предоставление услуг реестрового выпуска карт и зачисления на счета физических лиц — доступны в 23-х офисах региона.

«Сбер стал ближе к предпринимателям региона. Еще недавно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно было лишь в специализированных офисах банка по обслуживанию юридических лиц. В настоящее время открыть свой бизнес буквально под ключ (зарегистрировать бизнес, получить базовый набор сервисов и услуг для ведения бизнеса) можно в большинстве наших бизнес-офисов, а также за один визит к Партнеру Банка, без посещения налоговой», - цитирует пресс-служба слова заместителя управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк Глеба Зараковского.

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