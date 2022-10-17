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«КрасАвиа» в ноябре возобновит полеты из Нового Уренгоя в Томск

Путешествия, Томские новости, аэропорт самолет полет вылет новые направления Уренгой «КрасАвиа» в ноябре возобновит полеты из Нового Уренгоя в Томск

Авиакомпания «КрасАвиа» 1 ноября начнет выполнять прямые рейсы из Нового Уренгоя в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Новый Уренгой» (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Полеты планируются по вторникам на воздушных судах ATR-72 вместимостью 70 мест.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта «Новый Уренгой», авиакомпания не выполняла рейсы по данному маршруту с декабря 2021 года.

АО «КрасАвиа» создано в 2007 году на базе ГП «Эвенкия-Авиа». В настоящее время авиапарк состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций.

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