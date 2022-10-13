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С начала года стоимость аренды «однушек» в Томске выросла на 12%

Недвижимость и строительство, Томские новости, исследование прирост стоимость снять квартиру в Томске аренда жилья С начала года стоимость аренды «однушек» в Томске выросла на 12%

В Томске зафиксирован рост стоимости аренды квартир. В среднем с начала года он составил 7,5%. Такие данные публикует федеральный портал «МИР КВАРТИР».

Исследование проводилось в 70 городах России с начала года.

Так, с января 2022-го стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 12,1% и составила 16 661 рубль. При этом прирост стоимости за 3 квартал составил 7,2%.

Цены аренды двухкомнатных квартир в Томске с начала года выросли на 6,2% и составляют 23 315 рублей. Прирост стоимости за 3 квартал составил 8,5%.

Меньше всего с начала года подорожала аренда 3-комнатных квартир. По данным экспертов, средняя стоимость за месяц проживания в таких апартаментах составляет 30 310 рублей. При этом с начала года цена выросла всего на 4,3%, тогда как прирост за третий квартал составил 10,8%.

По данным исследования, аренда дорожает в большинстве городов России. В среднем по всем городам за 9 месяцев этого года аренда «однушек» подорожала на 12,9%, «двушек» — на 10,7%, «трешек» — на 7%.

«Росту ставок способствует несколько факторов. Во-первых, это снижение спроса на покупку жилья — в такие периоды обычно растет стоимость аренды. Во-вторых, общее подорожание жизни, рост квартплаты и стоимости ремонта заставляют собственников поднимать ценники, — рассуждает генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. — Вместе с тем, в столицах по двум типам квартир ставки аренды так и не достигли показателей начала года, и это может говорить о том, что экономическая рецессия в стране началась «с головы».

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