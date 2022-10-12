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Томские ученые создали прототип мини-томографа для «скорой»

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В Сибирском государственном медицинском университете разработали прототип мини-томографа, который можно применять в каретах скорой помощи, на дому или в походных условиях.

Как уточняет пресс-служба вуза, устройство представляет собой две небольшие платы, которые визуализируют внутреннее распространение электрического сопротивления внутри черепной коробки. Томограф показывает, как изменяется соотношение жидких сред (кровь, ликвор, внутриклеточная жидкость) в разных структурах головного мозга.

«Проблема аппаратов для проведения МРТ и КТ в том, что они большие и дорогие. Чтобы окупить установку такого оборудования, клиника должна обеспечить достаточный поток пациентов. Сама процедура непростая, для неё требуется специальное программное обеспечение и специалисты. Мы решили посмотреть на задачу с точки зрения экстренных ситуаций, в которых необходимо проводить мониторинг. Проще говоря, задумались о том, можно ли создать томограф для скорой помощи, который показывает состояние головного мозга хотя бы на уровне УЗИ», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории «Бионические цифровые платформы», доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики СибГМУ, кандидат медицинских наук, руководитель стратегического проекта «Бионические цифровые платформы» Иван Толмачев.

В сообщении уточняется, что сейчас коллектив работает над повышением скорости визуализации изображения. Для работы учёные применяют метод предварительного моделирования на основе биофизических принципов, а далее специально обученная нейросеть ищет подходящее решение среди заранее смоделированных учёными комбинаций случаев.

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