18+
18+

Вылет рейса из Томска в Москву отложили почти на сутки

Томские новости, задержали рейс вылет самолет полет транспортная доступность Вылет рейса из Томска в Москву отложили почти на сутки

Томская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства задержки вылета рейса Томск-Москва авиакомпании «Аэрофлот», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 08:20 (04:20 мск) местного времени, однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 06:30 (02:30 мск) следующего дня. Вылета данного рейса ожидают 160 пассажиров, из них десять детей», — говорится в пресс-релизе.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.

В пресс-службе «Интерфаксу» уточнили, что рейс отложен по технической причине.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Почти 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

20 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на концерт «Окно в живую традицию»

14 сентября 2022
Томские новости

Томские следователи расследуют порчу земли на 2 млрд рублей

20 сентября 2022
Томские новости

Томские рафтеры закрыли сезон

11 октября 2022
Томские новости

Более 380 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

18 сентября 2022
Томские новости

Многопрофильная областная детская больница в Томске будет яркой

6 октября 2022
Томские новости

Томская сыроварня, победившая в конкурсе «Лучший сыр России», планирует утроить объем производства

11 октября 2022
Томские новости

В случае ЧС в Томске будут бить в набат шесть храмов

16 сентября 2022
Томские новости

Студенты ТГАСУ построят куб обскура на фестивале Street Vision X

15 сентября 2022