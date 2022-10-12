Вылет рейса из Томска в Москву отложили почти на сутки

12 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Томская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства задержки вылета рейса Томск-Москва авиакомпании «Аэрофлот», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 08:20 (04:20 мск) местного времени, однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 06:30 (02:30 мск) следующего дня. Вылета данного рейса ожидают 160 пассажиров, из них десять детей», — говорится в пресс-релизе.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.

В пресс-службе «Интерфаксу» уточнили, что рейс отложен по технической причине.

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