Полного перекрытия движения по Коммунальному мосту Томска не предвидится до конца года

12 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Подрядчик закончил бетонирование монолитной железобетонной плиты на Коммунальном мосту Томска. Предполагается, что до конца года полного перекрытия движения по нему без острой необходимости не предвидится.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» откорректировали интервалы сигналов светофора со стороны въезда в город, об этом просили местные жители.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь, стоимостью в 1,2 млрд рублей, ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит отремонтировать опоры моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировать дефектные участки железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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