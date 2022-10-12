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Полного перекрытия движения по Коммунальному мосту Томска не предвидится до конца года

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Подрядчик закончил бетонирование монолитной железобетонной плиты на Коммунальном мосту Томска. Предполагается, что до конца года полного перекрытия движения по нему без острой необходимости не предвидится.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» откорректировали интервалы сигналов светофора со стороны въезда в город, об этом просили местные жители.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь, стоимостью в 1,2 млрд рублей, ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит отремонтировать опоры моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировать дефектные участки железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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