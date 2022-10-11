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Бывшего сотрудника администрации Томской области подозревают в использовании ложных дипломов ТГУ и ТГАСУ

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Бывший сотрудник Администрации Томской области подозревается в использовании заведомо подложного документа, а именно дипломов, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Правонарушение было выявлено в ходе расследования другого дела, возбужденного в отношении подозреваемого на основании материалов УФСБ по Томской области.

По предварительным данным, фигурант приобрел дипломы Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского государственного университета. Их он представил при устройстве на работу в администрацию в 2017 году на должность, которую занимал до 2022 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

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