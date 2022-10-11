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Томские рафтеры закрыли сезон

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В прошедшие выходные, 8 и 9 октября, в поселке Копылово состоялись заключительные в этом сезоне соревнования по рафтингу и гребному слалому — чемпионат и первенство Томской области по рафтингу и гребному слалому, а также первенство Сибирского федерального округа по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в общей сложности в мероприятиях приняли участие около 80 спортсменов. По итогам двух первенств в спортивной дисциплине «многоборье» победителями и призерами стали одни и те же команды.

Так, первые места среди юношей и юниоров заняла команда «Томск — Одиссей -2» из Копыловского подросткового клуба «Одиссей». Серебро и бронзу завоевали воспитанники Дома детства и юношества «Кедр» — «Черепашки ниндзя» и «Леди БАГ». Среди женских команд победу одержала «Одиссеюшка», второе место занял «Рассвет», бронза досталась команде «Одиссея-сборная». Все девушки — воспитанницы Копыловского подросткового клуба «Одиссей».

В рамках чемпионата Томской области лучшими стали «Славные парни» из ДДЮ «Кедр», на вторую ступень пьедестала поднялись воспитанники ДЮСШ УСЦ ВВС им В.А. Шевелева, команда «Томск-Одиссей», а тройку сильнейших замкнул «Томск-Одиссей 2». У женских экипажей лидерами стали призёры российских стартов, команда «Одиссеюшка», второе место заняли «Мамагдея», третье — «Рассвет».

Фото: depms.ru

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