Стоимость терминала в томском аэропорту «Богашево» выросла на 400 млн рублей

10 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Стоимость строительства нового терминала томского аэропорта «Богашево» выросла на 400 млн рублей, превысив 3 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на генерального директора холдинга «Новапорт» (владеет 74,9% ООО «Аэропорт Томск» — оператора аэрогавани) Сергея Рудакова.

«Стоимость вырастет примерно на 18% от остаточной неосвоенной суммы, это примерно на 400 млн рублей — до 3 млрд рублей, возможно, с небольшим, » — сказал он.

Дополнительное соглашение к контракту о сохранении сроков ввода терминала в 2023 году при удорожании подписали в понедельник генеральный директор «Аэропорт Томск» Антон Перфильев и генеральный директор компании-подрядчика ООО «Холдинговая компания «Новолекс» Евгений Филиппов, передал корреспондент «Интерфакса».

«Большую часть рабочей документации — особенно по оборудованию — в связи с изменившимися обстоятельствами пришлось переделывать. На сегодня все эти вопросы преодолены, площадка зажила обычной жизнью. Мы сегодня были там, встречались с прорабом. В конце ноября будут закончены монолитные бетонные работы, в 2023 году планируем ввод объекта. Никакого ухудшения ситуации в связи с заменой оборудования или материалов мы не предусматриваем», — пояснил Рудаков.

По его словам, «Новапорт» совместно с администрацией региона прорабатывает вопрос компенсации увеличения стоимости строительства, в том числе в виде субсидирования.

В свою очередь присутствовавший на церемонии подписания губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что увеличение стоимости контракта не помешало продолжить строительство, объект будет завершен в заявленный ранее срок. Как и было задумано, терминал будет оснащен двумя телескопическими трапами, 11 стойками регистрации и 4 выходами на посадку.

Глава «Новапорта» добавил, что развивать аэропорт предполагается за счет открытия новых региональных рейсов.

«Важно, что параллельно идет реконструкция аэродрома. У нас есть задачи развития. Все показывает, что именно региональные рейсы дают прирост. Московские рейсы прироста не дают — рейсы есть, а людей не добавляется. Немного добавляет Санкт-Петербург, а вот если ставим региональные рейсы, то сразу рост на 30%. Поэтому надо заниматься региональными перевозками. Отдельно доложим, что у нас получается. В целом задачи, которые мы поставили по развитию аэропорта, решаем и решим», — добавил Рудаков.

Как сообщалось, проект нового терминала «Богашево» предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал расположится рядом с действующим, а общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.

Заказчиком строительства выступило ООО «Аэропорт Томск». «Новолекс» изначально предложил выполнить работы за 2,45 млрд рублей. Строительство терминала началось в третьем квартале 2021 года, должно завершиться не позднее марта 2023 года. При этом в июне «Новапорт» уже сообщал, что ожидает роста стоимости контракта на 5-20% из-за санкций.

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