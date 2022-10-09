Менее 280 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 275 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 407 человек. 7 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 153337 случаев заболевания коронавирусом. 150323 заболевших выздоровели. 905 скончались.



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