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Более 280 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 281 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 533 человек. 30 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 153062 случаев заболевания коронавирусом. 149916 заболевших выздоровели. 905 скончались.

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