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Бывшего главу департамент финобеспечения администрации Томской области подозревают в крупной растрате

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В Томской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области. Его подозревают в растрате около 9 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в 2013, 2016 и 2018 годах подозреваемый растратил деньги, выделенные из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Томской области.

«Фигурант обеспечил заключение договоров добровольного медицинского страхования граждан в указанный период, достоверно зная о том, что средства указанного резервного фонда не могут быть израсходованы на цели, связанные с оплатой медицинских услуг и санаторно-курортного лечения в зарубежных странах», — говорится в сообщении.

Общая сумма необоснованно перечисленных на расчетный счет страховой компании денежных средств составила порядка 9 млн рублей.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждены два уголовных дела по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). Расследование продолжается.

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