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Завтра в Томске временно перекроют движение по ул. Р. Люксембург

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Завтра утром, 8 октября, в Томске для движения транспорт будет перекрыт участок ул. Р. Люксембург от ул. Дальне-Ключевской до пер. Тихий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано с проведением работ по строительству теплосети и продлится с 9.00 субботы, 8 октября, до 6.00 воскресенья, 9 октября.

Во время перекрытие движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.

Администрация города обращается к томичам с просьбой учитывать информацию о перекрытии и заранее выбирать маршруты для движения.

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