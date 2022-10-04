Мужчина погиб при пожаре в Томске
4 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня утром, 4 октября, в Томске загорелся бревенчатый двухквартирный жилой дом по пер. Дорожный, 36а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 5.01. Пожар удалось ликвидировать к 5.50. В результате внутри одной квартиры обгорели стены, пол и вещи. Вторая квартира не пострадала. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
Внутри горевшей квартиры около окна пожарные обнаружили обгоревшее тело 44-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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