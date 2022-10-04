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Мужчина погиб при пожаре в Томске

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Сегодня утром, 4 октября, в Томске загорелся бревенчатый двухквартирный жилой дом по пер. Дорожный, 36а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 5.01. Пожар удалось ликвидировать к 5.50. В результате внутри одной квартиры обгорели стены, пол и вещи. Вторая квартира не пострадала. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

Внутри горевшей квартиры около окна пожарные обнаружили обгоревшее тело 44-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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