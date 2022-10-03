В Томске до среды ограничат движение по ул. Р. Люксембург

3 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Завтра утром, 4 октября, в Томске временно изменится схема движения у дома по ул. Р. Люксебмург, 135.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения связаны с проведением аварийных работ на трубопроводе теплоснабжения. В это время движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, в соответствии со временными знаками.

Предполагается, что ограничение продлится с 10.00 вторника, 4 октября, до 6.00 среды, 5 октября.

Администрация города обращается к томичам с просьбой учитывать эту информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».