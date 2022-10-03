18+
18+

В Томске до среды ограничат движение по ул. Р. Люксембург

Дороги, Томские новости, ограничение движения проезд ремонт аварийные работы В Томске до среды ограничат движение по ул. Р. Люксембург

Завтра утром, 4 октября, в Томске временно изменится схема движения у дома по ул. Р. Люксебмург, 135.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения связаны с проведением аварийных работ на трубопроводе теплоснабжения. В это время движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, в соответствии со временными знаками.

Предполагается, что ограничение продлится с 10.00 вторника, 4 октября, до 6.00 среды, 5 октября.

Администрация города обращается к томичам с просьбой учитывать эту информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

ТГУ поможет восполнить дефицит веществ для российской косметики

16 сентября 2022
Томские новости

В Томске отметили День томича

12 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию по купеческим местам и обед

30 сентября 2022
Томские новости

Ученые ТГУ выявили второй в Западной Сибири очаг паразитарной болезни, распространяемой комарами

12 сентября 2022
Томские новости

Да, новый. Томский политех представил обновленный логотип

19 сентября 2022
Томские новости

В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю

26 сентября 2022
Томские новости

Главврача Томской ОКБ подозревают в халатности при закупке кислородных станций для ковид-госпиталя

7 сентября 2022
Томские новости

В Томске открывается выставка скульптора Леонида Майорова

14 сентября 2022
Томские новости

Третий мост через реку Томь в Томске планируют построить до 2028 года

5 сентября 2022