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Пьяный водитель комбайна спровоцировал ДТП на трассе Томск — Колпашево

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Накануне вечером, 27 сентября, на трассе Томск — Каргала — Колпашево столкнулись комбайн Topliner и Toyota Corolla Fielder, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.50 на 30 километре трассы. По предварительным данным, 62-летний водитель комбайна не выполнил требование знака «Уступите дорогу» и допустил столкновение с иномаркой, которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП 59-летняя женщина-пассажир Toyota доставлена в больницу. В ходе экспертизы выяснилось, что водитель комбайна находился в состоянии опьянения. В его отношении составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

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