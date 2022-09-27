Томский губернатор поручил главам районов вести приемы по личным вопросам прямо в военкоматах

27 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба обладминистрации

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам городов и районов участвовать в разъяснительной работе по поводу частичной мобилизации прямо в военкоматах, которые испытывают большую нагрузку. Об этом он сообщил на прошедшем сегодня, 27 сентября, мобилизационном штабе, в состав которого вошли заместители губернатора, военный комиссар Томской области и главы региональных управлений силовых ведомств, а также главы муниципальных образований, передает пресс-служба обладминистрации.

По словам губернатора, операторы горячей линии 122 по вопросам мобилизации принимают до 1000 звонков в сутки. Со вчерашнего дня начались отправки мобилизованных в войска, сегодня уезжают группы из Томска и Стрежевого.

В то же время глава региона напомнил военному комиссару об ошибках.

«Возможно, в спешке, возможно, по невнимательности, но в мобилизационном перечне оказываются фамилии граждан, которые по критериям Министерства обороны и Генерального штаба не могут быть отправлены на службу. Каждый такой случай должен оперативно рассматриваться, люди должны получать разъяснения», — отметил Владимир Мазур, зачитав несколько примеров обращения граждан к нему в социальных сетях.

Согласно поручению губернатора, до конца сегодняшнего дня мобилизационные штабы должны быть созданы во всех муниципальных образованиях.

Также Владимир Мазур поручил главам городов и районов, заместителям губернатора, а также руководителям предприятий оказывать всестороннюю поддержку семьям военнослужащих, выполняющих долг перед страной.

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