В пятницу запустят дополнительные поезда между Томском и Асино

26 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

В пятницу, 30 сентября, в связи с повышенным спросом на поездки для завершения дачного сезона будут запущены дополнительные поезда между Томском и Асино, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Так, отправление со станции Томск-2 в 7:31, прибытие в 9:56. В обратном направлении со станции Асино отправление в 18:07, прибытие на станцию Томск-2 в 20:31 (время указано местное).

Билеты на проезд в пригородных поездах можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах за 10 суток до отправления.

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