Новым руководителем Томской окружной больницы назначен Николай Зенкин

Сегодня, 26 сентября, исполняющим обязанности главного врача Томской областной клинической больницы назначен Николай Зенкин. Ранее он занимал пост заведующего отделением томской больницы №2, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Николай Зенкин родился в 1964 году. В 1991 году окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2004 окончил аспирантуру и получил ученую степень кандидата медицинских наук. В 2020 году прошел переподготовку по организации здравоохранения.

В 1981 году начал работать в качестве санитара скорой медицинской помощи города Томска. После службы в армии и окончания института, в 1991 году, вернулся на станцию скорой медицинской помощи, где работал сначала врачом выездной бригады, с 1997 года исполнял обязанности заместителя главного врача, а в 1999 году вступил в должность руководителя учреждения.

В 2002 году стал начальником управления здравоохранения администрации города Томска. В 2006 году перешел на должность главного врача больницы №2, здесь же с 2018 года по сентябрь 2022 работал заведующим отделения. Кроме этого, в 2017 году работал главным врачом «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Севастополя.

Заслуженный работник здравоохранения РФ, отличник здравоохранения РФ.

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