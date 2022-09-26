18+
18+

Новым руководителем Томской окружной больницы назначен Николай Зенкин

Награды и назначения, Томские новости, Зенкин власти главврач больница руководство органы здравоохранения Новым руководителем Томской окружной больницы назначен Николай Зенкин

Сегодня, 26 сентября, исполняющим обязанности главного врача Томской областной клинической больницы назначен Николай Зенкин. Ранее он занимал пост заведующего отделением томской больницы №2, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Николай Зенкин родился в 1964 году. В 1991 году окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2004 окончил аспирантуру и получил ученую степень кандидата медицинских наук. В 2020 году прошел переподготовку по организации здравоохранения.

В 1981 году начал работать в качестве санитара скорой медицинской помощи города Томска. После службы в армии и окончания института, в 1991 году, вернулся на станцию скорой медицинской помощи, где работал сначала врачом выездной бригады, с 1997 года исполнял обязанности заместителя главного врача, а в 1999 году вступил в должность руководителя учреждения.

В 2002 году стал начальником управления здравоохранения администрации города Томска. В 2006 году перешел на должность главного врача больницы №2, здесь же с 2018 года по сентябрь 2022 работал заведующим отделения. Кроме этого, в 2017 году работал главным врачом «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Севастополя.

Заслуженный работник здравоохранения РФ, отличник здравоохранения РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томск приедут знаменитые Blues Doctors

13 сентября 2022
Томские новости

Благотворительная книжная акция стартует в Томске

14 сентября 2022
Томские новости

В Томске прошел последний Street Vision

19 сентября 2022
Томские новости

Почти 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

20 сентября 2022
Томские новости

В Томске прошло первое бердинг-ралли

19 сентября 2022
Томские новости

В Томске открывается выставка об утраченном женском Иоанно-Предтеченском монастыре

16 сентября 2022
Томские новости

В Томске из-за сообщения о минировании оцеплен военкомат — СМИ

21 сентября 2022
Томские новости

Томский политех ввел первое в России производство облученного кремния большого диаметра

7 сентября 2022
Томские новости

Двое погибли в ночном ДТП под Томском

15 сентября 2022