В Томске временно перекрыли участок ул. Р. Люксембург

23 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня, 23 сентября, в Томске ограничено движение по ул. Р. Люксембург на участке от пер. Тихого до ул. Пролетарской, 115, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать до 24.00 воскресенья, 25 сентября. До тех пор бригады АО «ТомскРТС» будут проводить здесь аварийные работы на сетях, чтобы восстановить отопление и горячее водоснабжение.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

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