Большая часть муралов в рамках Street Vision будет закончена в следующем году

20 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Даниил Плотников

Большая часть муралов, создание которых было запланировано в рамках акции фестиваля Street Vision «Выход в город 2», будут выполнены в следующем году. Об этом сообщил руководитель фестиваля Street Vision Иван Ларионов.

По его словам, в этом году предполагается сделать от одного до трех муралов.

«Из нашего списка поверхностей на все 100% одобрение мы получили по одной стене, но художник слёг с ковидом, надеемся что скоро поправится и приедет. С другими стенами разные истории, мы уже ищем другие, договариваемся с жильцами (там нужно проводить собрания, это занимает много времени) и собственниками, в администрации нам всё быстро согласовывают, что приятно», — отметил Иван Ларионов.

Он отметил, что эскизы будущих произведений вписаны в контекст места и всегда несут исключительно эстетический характер. Между тем, некоторые стены в центральной части города попадают в стоп-лист, так как находятся рядом с памятниками архитектуры.

«Оказалось что даже не на памятниках создавать муралы не рекомендовано „так как мурал будет перетягивать на себя внимание от памятника“ — это цитата председателя комитета по охране объектов культурного значения», — уточнил Иван Ларионов, добавив, что рисовать на окраинах города именитым художникам не интересно — они стремятся к тому, чтобы их работы были на виду.

Он также напомнил, что в этом году оргкомитет фестиваля Street Vision организовал сбор средств на создание муралов на сайте. Таким образом удалось собрать 135 тыс. рублей (примерная стоимость одной работы, по словам организаторов). Кроме того, фестиваль выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, который компенсируют большую, но не всю часть расходов. Поэтому сбор средств продолжается.

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