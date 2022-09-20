Томские следователи расследуют порчу земли на 2 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2022 // Фото: vk.com/sledcom70

В Томской области следователи выясняют обстоятельства загрязнения плодородного слоя почвы на площади более 520 тыс. кв. метров в окрестностях поселка Рассвет.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, что к порче привело нарушение правил обращения с продуктами жизнедеятельности животных. По предварительным расчетам, размер вреда, причиненного почве, как объекту охраны окружающей среды, составил более двух миллиардов рублей.

По данному факту органы дознания ОМВД России по Томскому району возбудили уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ («Порча земли»). Его материалы были переданы в следственные органы Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

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