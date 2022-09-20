Суд отменил штраф томской ДСК по делу о сговоре с властями при строительстве детсада

20 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа согласился с решением судов нижестоящих инстанций, которые отменили штраф, наложенный Управлением ФАС по Томской области в размере 59 млн рублей на ООО «СМУ ТДСК» (входит в холдинг «Томская домостроительная компания», ТДСК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года томское УФАС признало виновным «СМУ ТДСК» в заключении антиконкурентного соглашения с властями Кожевниковского района Томской области при строительстве детсада в селе Кожевниково и оштрафовало компанию на 59 млн рублей.

По мнению специалистов антимонопольного органа, ООО «СМУ ТДСК» и администрация Кожевниковского района за несколько месяцев до заключения контракта на возведение детского сада договорились о подготовке территории к строительству.

«В результате, к дате окончания подачи заявок на участие в торгах ООО „СМУ ТДСК“ уже осуществило строительно-монтажные работы и работы по устройству фундамента здания», — говорилось в сообщении томского УФАС.

Вместе с тем администрация Кожевниковского района не согласилась с претензиями УФАС и обратилась в Арбитражный суд Томской области, который признал решение антимонопольного органа недействительным.

Антимонопольный орган и прокуратура Томской области подали апелляционные жалобы, в которых ведомства указывали, что ООО «СМУ ТДСК» и власти Кожевниковского района нарушили закон о «Защите конкуренции» из-за того, что фундамент детского сада был построен до процедуры выбора подрядчика на строительство.

Седьмой апелляционный суд, как и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, оставили решение суда первой инстанции без изменений. Согласно решениям судов, контракт на строительство детсада был заключен с ООО «СМУ ТДСК» из-за того, что общество было единственным участником торгов. Также суды отметили, что доступ строительной компании к земле был предоставлен только для подготовительных работ, а не строительных.

Кроме того, в своих жалобах прокуратура и УФАС отмечали, что при возможной победе другого застройщика в конкурсе он не смог бы начать строительство детсада на площадке с фундаментом. Однако суды признали эти доводы несостоятельными из-за того, что власти Кожевниковского района смогли бы адаптировать условия контракта с другим застройщиком с учетом начатых работ на площадке.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири, в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

По данным компании на 30 сентября 2021 года, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор Александр Шпетер (23,25%) и член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,94%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

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