«Газпромнефть-Восток» начинает прием заявок на грантовый конкурс для социальных проектов

19 сентября 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сегодня, 19 сентября, начинается прием заявок на участие в ежегодном грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Региональные активисты, креативные предприниматели, некоммерческие и бюджетные организации города Томска, а также Каргасокского и Парабельскоого районов Томской области могут подать заявку на получение гранта на цифровой платформе rodnyegoroda.ru. В регионе конкурс проходит при поддержке «Газпромнефть-Востока».

В этом году гранты выделяются на реализацию социальных проектов по направлениям: образование, спорт, среда для жизни, культура, экология. Для того, чтобы помочь участникам с заполнением заявки, эксперты конкурса запустили на цифровой платформе образовательный курс по социальному проектированию.

Прием заявок на грантовый конкурс продлится до 30 октября. Впервые после экспертного отбора на цифровой платформе пройдет онлайн-голосование по проектам всех направлений. Победители грантового конкурса будут определены в феврале 2023 года. Они получат не только финансирование проекта, но и методическую и экспертную поддержку на протяжении всего времени реализации проекта.

«В этом году проходит десятый юбилейный грантовый конкурс, и для нас это новая возможность найти и поддержать те проекты, которые призваны улучшить качество жизни в регионах. С 2013 года мы поддержали более 900 инициатив, многие из которых выросли в большие успешные проекты. В этом заключается одна из наших ключевых задач — помогать региональным активистам и неравнодушным жителям для устойчивого и эффективного развития их социальных проектов», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

«Грантовый конкурс — один из ключевых механизмов развития территорий, и нашу задачу я вижу в том, чтобы помочь раскрыть потенциал как можно большему количеству людей, дать им необходимые для этого возможности, инструменты и ориентиры. Ведь успехи в устойчивом развитии регионов и социальной инфраструктуры во многом зависят от степени вовлеченности в позитивные преобразования самих горожан», — сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».