Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и щенков на Воскресенской горе

16 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 17 сентября, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 2 до 5 месяцев, взрослых и породистых кошек, а также щенков европейской и шотландской овчарки.

Как сообщают организаторы, на ярмарке, организованной приютом «Мягкие лапки», будут представлены детский текстиль, игрушки, декоративные подушки и лежанки для животных от мастера Анны Тереховой, а также книги и картины. Все желающие также могут принести корм и подарки питомцам томских приютов.

«Так как животных подкидывают все чаще будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим очень нуждаемся в клетках № 3, 4, 5 для животных», — рассказала один из организаторов выставки Лариса Прохорова.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 на Воскресенской горе по адресу: ул. Бакунина, 3. В случае дождя животных переместят в комфортное помещение внутри Музея истории Томска.

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