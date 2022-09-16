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Томичи стали призерами домашнего чемпионата Сибири по трофи-рейдам

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Томские спортсмены победили на чемпионате Сибирского федерального округа по трофи-рейдам, который проходил в селе Победа Шегарского района.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир проходил в течение двух дней. Экипажи из Омска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска, Бердска, Искитима, Кемерова, Новокузнецка и Томска соревновались в трех классах — ТР1, ТР2 и «Абсолютный».

По итогам чемпионата томичи Александр Шляхов и Максим Крутько одержали победу в классе ТР1. В ТР2 лучшими стали барнаульцы Павел Витман и Василий Филиппов, в абсолютной категории золото забрали их земляки Иван Васин и Алексей Разумов.

Параллельно с чемпионатом СФО состоялся и финал чемпионата Томской области по трофи-рейдам. Здесь лучшими в классе ТРС стали Максим Безматный, Владимир Юдинцев и Дмитрий Семенов из Томска. Победу в классе ТР1 также завоевали томичи — Александр Шляхов и Максим Крутько, а в ТР2 победили Павел Витман и Василий Филиппов из Барнаула. В абсолютной категории золото завоевали Алексей Разумов (Барнаул) и Данила Пучков (Новосибирск).

Победители и призеры награждены кубками, медалями и подарками.

Фото: depms.ru

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