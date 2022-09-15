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Двое погибли в ночном ДТП под Томском

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Минувшей ночью, 15 сентября, на объездной трассе Томска столкнулись Toyota Probox и Ford Transit, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 04.00 в районе коммунального моста «Северный». По предварительным данным, водитель Toyota въехал в стоящий Ford.

В результате ДТП оба водителя иномарок скончались на месте. Пассажир одного из автомобилей с травмами доставлен в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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