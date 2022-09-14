В Томске открывается выставка скульптора Леонида Майорова
Сегодня, 14 сентября, в Томском областном художественном музее открывается выставка, приуроченная к 85-летию со дня рождения известного томского скульптора Леонида Майорова.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в экспозиции будут представлены представлена станковая скульптура разных жанров из семейного собрания и фондов художественного музея. Дополнят выставку наброски и фотообзор городской монументальной скульптуры.
Леонид Майоров — автор многих памятников и мемориальных досок, установленных в Томске и области.
Прототипы многих его произведений — исторические деятели, представители искусства, герои войны и труда, просто интересные художнику люди, его современники. В каждом персонаже Майоров находил индивидуальность и показывал ее наиболее выразительными средствами.
Экспозиция будет работать до 16 октября, молодые люди могут посетить ее по «Пушкинской карте». Стоимость билетов — 100 рублей. Приобрести их можно здесь.
Открытие выставки состоится в 17.00 в Томском областном художественном музее по пер. Нахановича, 3.
Фото: artmuseumtomsk.ru
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