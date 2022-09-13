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Замначальника колонии в Томской области подозревают в превышении полномочий

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В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии №2, расположенной в Асине, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с января 2017 года по сентябрь 2022 года подозреваемый, используя свое служебное положение, брал деньги с заключенных за то, чтобы создавать для них облегченный режим содержания. Их не привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение режима.

Бывший заместитель начальника колонии дал признательные показания и сейчас находится под домашним арестом.

На основании материалов регионального УФСБ и ОСБ УФСИН в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование продолжается.

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