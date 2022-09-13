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В четверг в Томске начнется отопительный сезон

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В четверг, 15 сентября, в Томске стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Среднесуточная температура в Томске установилась ниже 8 градусов, и прогноз не обещает потепления. Поэтому было принято решение с четверга начать подавать отопления в дома», — сообщил заммэра Руслан Абасов.

Перевод отопительных систем на зимний режим работы будет происходить в течение нескольких дней по мере набора подключаемой нагрузки. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей.

В сообщении отмечается, что ряд учреждений социальной сферы уже получили отопление. На конец прошлой недели коммунальщики подали тепло в 158 учреждений, в том числе 77 детских садов.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Томске начался 20 сентября.

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