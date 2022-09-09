В Томске снесут аварийный дом на ул. Учебная, 35

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

В понедельник, 12 сентября, в Томске начнется демонтаж аварийного дома по ул. Учебная, 35. На пустующий двухэтажный дом поступало много жалоб от горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

В здании располагалось 14 квартир. Дом был введен в эксплуатацию в 1958 году. В 2012 году здание было признано аварийным, строительные конструкции дома находились в неудовлетворительном состоянии и несли угрозу жизни и здоровью жильцам. За последующие годы дом расселили: собственникам были предоставлены другие помещения для проживания или денежная компенсация.

Здание было отключено от электричества, отопления, водоснабжения и канализации. Была разработана проектно-сметная документация на снос, проведен аукцион.

Всего в квартале, ограниченном улицами Савиных, Советская, Учебная и Кулева всего было снесено 8 таких домов.

«Теперь аварийного расселенного жилья здесь не осталось», — говорится в сообщении.

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