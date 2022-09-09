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«Ростелеком» подключил умные экраны на предприятиях агропромышленного холдинга «Сибагро»

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Томский филиал «Ростелекома» развернул цифровой сервис «Умные экраны» на 13 предприятиях федеральной агропромышленной компании «Сибагро», специализирующейся на производстве свинины и мяса курицы.

Сотрудники провайдера установили медиаплееры на 77 экранах для демонстрации корпоративного контента и предоставили программное обеспечение для управления показами. Производственные мощности холдинга территориально расположены в различных регионах, а услуга позволяет централизованно управлять сетью информационных панелей из головного офиса в Томске.

Цифровой сервис «Умные экраны» применим для организаций разных сфер деятельности, но чаще всего платформу используют в кафе и ресторанах, в торговых центрах и супермаркетах, фитнес-клубах, автосалонах и в административных офисах, а также на предприятиях с большой разветвленной филиальной сетью. Для бизнеса сервис удобен в построении собственной видеосети для демонстрации рекламных роликов, размещения обучающего и развлекательного контента или трансляции корпоративного телевидения сразу на все экраны.

«“Умные экраны» — это эффективный инструмент коммуникации, который подходит для решения маркетинговых и корпоративных задач для бизнеса любого уровня. Мы предлагаем подключить услугу под ключ: начиная от предоставления доступа в интернет, подбора подходящего оборудования, установки устройств и настройки необходимого функционала на онлайн-платформе, заканчивая круглосуточной технической поддержкой», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Управлять платформой удобно через личный кабинет. В базовой комплектации сервис дает возможность составлять медиаплан и настраивать расписание показов, создавать интерактивные сценарии для викторин и опросов, выполнять удаленный мониторинг и управлять экранами. Кроме того, видеопанели можно объединять в группы или задавать параметры для каждого цифрового табло в отдельности. Также есть возможность расширить функционал сервиса и дополнительно подключить модуль видеоаналитики, который таргетирует контент по полу и возрасту клиента, заинтересованности и вовлеченности аудитории.

Получить более подробную информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.

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