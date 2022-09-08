Томичей приглашают на концерт к 130-летию профессионального музыкального образования в Томске

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2022 // Фото: artmuseumtomsk.ru

В субботу, 10 сентября, в Томском областном художественном музее пройдет праздничный концерт «Пейзажная и любовная лирика», посвященный 130-летию профессионального музыкального образования в Томске.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в рамках мероприятия перед гостями в рояльном зале выступят студенты и преподаватели музыкального колледжа им. Эдисона Денисова, они будут играть на саксофоне и фортепиано. На концерте прозвучат композиции Михаила Глинки, Александра Варламова, Александра Гурилева, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Франсиса Пуленка, а также обработки народных песен.

Посетители концерта также смогут посмотреть выставку современного рисунка России, на которой представлены 100 работ от художников со всей страны. Экспозиция представлена в залах, где будет проходить мероприятие.

Концерт пройдет в Томском областном художественном музее по пер. Нахановича, 3. Начало в 15.00.

Стоимость билетов — 150 рублей (взрослый), 100 рублей (льготный), 50 рублей (детский). Для держателей Пушкинской карты — 200 рублей.

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