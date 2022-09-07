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В Томске на сутки ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

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Сегодня вечером, 7 сентября, в Томске запретят движение транспортных средств массой более 5 тонн по Коммунальному мосту.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с работами по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Предполагается, что оно продлится с 22.00 среды, 7 сентября, до 22.00 четверга, 8 сентября.

Томчией просят заранее планировать маршруты движения, учитывая эту информацию.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдется в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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