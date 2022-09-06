Сотрудники «Газпромнефть-Востока» получили награды за вклад в развитие предприятия и Томской области

6 сентября 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Накануне профессионального праздника 71 сотрудник «Газпромнефть-Востока» получил почетные награды за личный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли. Вручение дипломов и грамот состоялось в праздничной обстановке торжественного вечера, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Награды Министерства энергетики Российской Федерации и Томской области сотрудникам «Газпромнефть-Востока» вручил врио губернатора Томской области Владимир Мазур. Он поблагодарил нефтяников за труд и вклад в экономику региона.

Почетными грамотами и благодарностями «Газпрома» и «Газпром нефти» награждены 15 человек. За особые достижения 29 сотрудникам вручены грамоты и благодарственные письма за подписью Ивана Раздобудько, генерального директора «Газпромнефть-Востока».

«Наш профессиональный праздник имеет особый смысл для каждого работника, потому что все мы относимся к своему делу ответственно, любим свою работу и понимаем, насколько она важна. Традиционно, в преддверии праздника, мы вручаем награды тем, кто своим трудом делает и наше предприятие, и отрасль в целом лучше и сильнее, тем, кто проявил характер и добился важного результата», -- отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока Иван Раздобудько.

«Я рад поздравить с профессиональным праздником одну из самых профессиональных команд томских нефтяников! Наша работа с «Газпром нефтью» и «Газпромнефть-Востоком» – системная, конструктивная, плодотворная и взаимовыгодная. Это касается и проекта «Палеозой», и сотрудничества в сфере партнерства с томскими предприятиями, и новых перспективных проектов. Желаю предприятию новых производственных целей и их достижения, больших открытий и высоких дебетов», -- сообщил врио губернатора Томской области Владимир Мазур.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».