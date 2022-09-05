Томские бодибилдеры привезли медали с Открытого чемпионата Азии

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены заняли призовые места на Открытом чемпионате Азии по бодибилдингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир, собравший около 500 спортсменов, прошел в столице Кыргызстана. В нем приняли участие представители стран Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии. В составе сборной России выступили шесть томичей.

В категории мужского фитнеса бронзовым призёром стал томич Юрий Борисевич, а в категории «мэнс физик дебют» на вершину пьедестала поднялся Алексей Бачурин.

Все томички, выступающие в различных номинациях фитнес-бикини, попали в шестёрку лучших. Спортсмены тренируются под руководством Вадима Короблева.

Уточняется, что прошедший турнир стал первым в осеннем сезоне 2022 года для томских спортсменов. В октябре их ждет чемпионат Томской области по бодибилдингу, по результатам которого будет окончательно сформирована сборная команда для участия в чемпионате России. Также томские бодибилдеры планируют принять участие в чемпионате мира по фитнесу, которой пройдет в Южной Корее в октябре этого года.

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