В Томске пройдет масштабный Harat’s Fest с музыкой, тату и гаражной распродажей

5 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 10 сентября, на площади перед Дворцом Зрелищ и Спорта состоится Harat’s Fest, приуроченный к 10-летию с открытия первого Harat’s Pub в Томске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня томича.

Хэдлайнером события станет барнаульская группа «Sкайф» с трибьютом группы «Ленинград» и полной духовой секцией. Поддержку им окажут томские коллективы Bolt Brothers, Rocking Radio, EchoSlam, а также ребята Givara из Кемерова и One Day Band из Барнаула.



На протяжении всего мероприятия на площади будет работать фуд-корт с участием гриль-баров «Харди Гарди» и RE: BRO, пиццерии Maya Pizza и кофейни «Бристот». Кроме того, будут представлены холодные напитки различной крепости от самого Harat’s Pub.

Кроме того, гостей ждут гаражная распродажа в пользу подопечных томской зоозащитной организации «Содружество», татуировки от студии Module Tattoo, косички от «Студии плетения» и игровая зона с множеством активностей.



После окончания основной программы всех желающих приглашают на after party в Harat`s на ул. Источной, где празднование продолжится под выступление DJ 100Love.

Фестиваль стартует в 16.00 и продлится до 22.00 по адресу: ул. Красноармейская, 126. Стоимость билетов — от 600 рублей, купить их можно по ссылке.

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