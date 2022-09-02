В Томске появилась «Долина Неизведанное» с зонами для пикника, левитирующим стульями и «загадочными существами»

В Томске у домов рядом с ул. Андрея Крячкова обустроили новое пространство — «Долина Неизведанное». Здесь появились зоны для пикников, скамейки и стульчики, указатели, таинственные существа на деревьях, тропки и левитирующие стулья. Все это разместилось на территории леса, который планируют вырубить.

Над новым пространством в течение всего лета работали основатель канала «Город не бесит» Дмитрий Поляков вместе с женой и детьми.

«Лес — неотъемлемая часть комфортной среды. Он носит как экологическую ценность, так и эстетическую — в нём можно проводить время, гулять, отдыхать. В «Зеленых горках» имеющийся поблизости с районом лес хотят отнять у его жителей — вырубить и отдать под очередной микрорайон. С учетом того, что здесь вообще нет ни одной аллеи, парка или сквера, лишение жителей еще одного места для отдыха является пагубным и недальновидным решением. Мы решили поднять этот вопрос и создали «Долину Неизведанное», — рассказал «Томскому Обзору» Дмитрий Поляков.

По его словам, этот прецедент может стать поводом для обсуждения проблемы отсутствия парков и скверов в этом микрорайоне.

«Как минимум, хочется, чтобы жителей тоже вовлекали в проектирование, спрашивали их мнения и учитывали их потребности», — отмечает Поляков.

Работы стартовали в конце мая и велись в течение всего лета по выходным и вечерам. Большинство материалов для объектов будущего пространства были найдены на территории леса. Поэтому благоустроителям нужно было тратиться только на гвозди, баллончики с краской, немного досок, пилу и молоток.

«Так же сильно помогли с реализацией идеи в плане финансов наши подписчики в „Город не бесит“. У нас работает система донатов и каждый желающий может скидывать любые суммы на развитие проекта. С этой копилки в том числе и брались деньги на материалы», — рассказал Дмитрий Поляков.

За пространством следят сами благоустроители, отмечая, что территория «Долины Неизведанное» была достаточно чистой и ухоженной еще до обустройства. Местные жители сами порой убирали появляющийся там мусор.

Предполагается, что в дальнейшем пространство будет обрастать другими интересными деталями.

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