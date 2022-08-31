Томичей приглашают на фестиваль уличного кино

31 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В выходные, 3 и 4 сентября, в Томске на Набережной Ушайки пройдет фестиваль уличного кино. Томичам представят режиссерский дебют Александра Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

«В Томск привозим 4-й раз сам фестиваль. Его показы — всегда весь спектр эмоций. В этом году весьма любопытная программа, которая никого не оставит равнодушным. Думаю, что фестиваль станет отличным началом осени», — рассказал организатор фестиваля в Томске Евгений Жуков.

Эксперты фестиваля обработали более 1000 заявок и выбрали из них 70 работ молодых режиссеров России. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа из фильмов и анимации.

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит грант в размере 1 500 000 рублей.

В Томске фестиваль стартует в 17:30. Вход свободный.

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

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