В выходные в Томске ограничат движение по Набережной Ушайки

В субботу, 3 сентября, в Томске временно перекроют движение по ул. Набережная реки Ушайки в связи с торжественным открытием клиники им. Св. Луки.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение продлится с 18.00 субботы, 3 сентября, до 22.00 воскресенья, 4 сентября, и затронет участок от пр. Ленина к зданию Седьмого арбитражного апелляционного суда.

В это время здесь будут проводиться мероприятия, связанные с торжественным открытием клиники им. Св. Луки. В частности, здесь состоится концерт Томского Академического симфонического оркестра.

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