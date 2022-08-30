Участники региональных специальных инвестконтрактов в Томской области могут рассчитывать на налоговые льготы

В Томской области расширили возможности предприятий, работающих по соглашению в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Соответствующий закон в двух чтениях приняли томские парламентарии на прошедшем сегодня, 30 августа, заседании Законодательной Думы Томской области.

«Мы сегодня приняли закон, который расширяет возможности предприятий, работающих по соглашению в рамках специального инвестиционного контракта. Ранее у нас на территории Томской области ими пользовались только те предприятия, которые получали поддержку прежде всего федерации и работали в рамках тех льгот, которые она предоставляла. Сейчас мы расширили возможности, в том числе для тех предприятий, которые этот СПИК будут заключать только с администрацией Томской области», — уточнила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

По её словам, предприятия, которые подпишут такой контракт, смогут претендовать на льготную ставку по налогу на прибыль — 5% на первые 5 лет вместо действующих 17%. Также в два раза сокращается налог на имущество на 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

«Понятно, что такого рода предприятиям оказывается всяческое содействие, чтобы быстрее от инвестпроекта они перешли к производству. На сегодняшний день по заявлению администрации есть два таких предприятия. Одно из них с объемом предполагаемых инвестиций в объеме более 20 млрд рублей. Поэтому очень надеюсь, что это очередной шаг на пути развития экономики по увеличению наполняемости бюджета», — уточнила Оксана Козловская.

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