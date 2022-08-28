Трое пострадали при столкновении ВАЗа со столбом в Томске

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня, 28 августа, в Томске LADA — 2111 въехала в столб на ул. Большая Подгорная, 134, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.30. По предварительным данным, водитель автомобиля потерял управление и транспортное средство наехало на препятствие.

В результате ДТП трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, с травмами доставлены в медучреждение. Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, телефоны: 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.

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