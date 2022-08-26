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В томском Горсаду проводят лето большим концертом

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В воскресенье, 28 августа, «Радио Сибирь» приглашает томичей на большой концерт «Пока, лето!». Он пройдет в Городскому саду Томска, сообщают организаторы.

Гостей ждут диджейский сет, танцевальное шоу, выступления по художественной гимнастике, показ мод, живая музыка от томских кавер-групп, мастер-классы для детей и взрослых. На фуд-корте все желающие смогут угоститься пиццей, шашлыками и различными напитками.

На семейной площадки организаторы подготовили для детей шоу аниматоров, прокат VR очков, фокусы, аркадный игровой автомат, огромную раскраску под открытым небом.

Завершится мероприятия фаер-шоу от команды «Помпеи шоу».

Концерт можно будет посетить бесплатно с 13.00 до 21.00.

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