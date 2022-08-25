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Поставки ветпрепаратов и вакцин возобновились в Томск, но не все клиники смогли их получить

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Томские ветеринарные клиники в июле–августе испытывали дефицит в импортных вакцинах для домашних животных, но теперь некоторые из учреждений начали получать их, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителей местных клиник.

«В Российскую Федерацию возобновляются поставки зарубежных вакцин и препаратов для анестезии, используемых в ветеринарии. Выстраиваются новые логистические маршруты. В конце июля была получена небольшая партия вакцин. Их получают оптовые компании, в которых потом осуществляют закупки ветеринарные аптеки и клиники», — пояснил агентству врио руководителя управления Россельхознадзора по Томской области Владислав Федулов.

По его словам, на территории региона лицензию на право оптовой реализации лекарственных средств для ветеринарного применения имеют только две организации, что могло привести к дефициту вакцины.

Федулов также отметил, что существует достаточное количество российских аналогов зарубежных вакцин. Подходящий животному препарат может подобрать ветеринарный врач.

Ранее со ссылкой на Россельхознадзор сообщалось, что в спад поставок наблюдался в марте–апреле, затем этот процесс стал постепенно налаживаться. Но еще в начале июля наблюдались некоторые сложности с поставками отдельных наименований импортных ветеринарных препаратов для домашних животных. Сложности связаны с нарушением логистических связей, прорабатывались альтернативные маршруты ввоза.

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